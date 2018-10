Aktualni zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sovi) velja že skoraj 20 let in velja za zastarelega. Čeprav se pojavljajo apetiti po širjenju pooblastil Sove in bo vsakršno spreminjanje zakonodaje bržkone šlo tudi v to smer, pa ga velja spreminjati previdno. Zakon o Sovi je namreč že zdaj ustavno sporen.

Gre za 21. člen, ki dovoljuje spremljanje mednarodnih sistemov zvez zgolj na podlagi odredbe direktorja Sove. Ta člen sta v preteklosti pred ustavnim sodiščem že problematizirala tako nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen kot tudi nekdanj