Slovenska izbrana vrsta in selektor Tomaž Kavčič so se zavedali situacije, v kakršni so se znašli po treh porazih, zaradi česar se namesto za prvo mesto borijo za obstanek v skupini C. Srečanje v Stožicah je slovenska izbrana vrsta pričela izrazito napadalno, a so Ciprčani v uvodnih minutah nekako uspeli izbiti številne nevarne predložke s strani.

Pritisk domačih bi lahko v 16. minuti po podaji Iličića izkoristil Domen Črnigoj, ki je meril v levi spodnji kot, a je Kostas Panayji njegov strel obranil. Le tri minute zatem se je globoko v kazenskem prostoru z imenitnim preigravanjem znašel Iličić, a nato žogo v želji po atraktivnem zadetku poslal čez ciprska vrata.

Gostje so potrpežljivo čakali na svoje priložnosti in zadeli iz tako rekoč edine v prvem delu, ko je po nespretnem posredovanju slovenske obrambe, ki je vseskozi delovala nekoliko panično, pred Vida Belca sam pritekel Papoulis in s strelom na prvo v 37. minuti zadel za vodstvo Cipra, ki je zdržalo do odmora..