Po oktobrskem reprezentančnem premoru so z območja bivše skupne države zagotovo najbolj zadovoljni Srbi, Črnogorci, Kosovci in Makedonci. Medtem ko sta v skupini 4 lige C na vrhu še vedno Srbija in Črna gora (loči ju zgolj točka razlike) in bo v novembrskem terminu med njima potekal še ogorčen boj za prvo mesto in napredovanje v ligo B, sta po štirih odigranih tekmah na vrhu svojih skupin tudi Makedonija in Kosovo.

Prva je v skupini 4 najslabše lige suvereno najboljša. V družbi Armenije, Liechtensteina in Gibraltarja zaseda prvo mesto in le še dve novembrski tekmi jo ločita od napredovanja v ligo C ter dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Tam jo nato čakata še dve tekmi na izločanje (nasprotnika bo določil žreb), glede na trenutno stanje na lestvicah pa so možni nasprotniki Luksemburg, Gruzija in Kosovo. Prav zadnja, ena izmed najmlajših članic Fifine družine, je zagotovo eno najbolj pozitivnih presenečenj dosedanjega poteka lige narodov. Varovanci Švicarja Bernarda Challandesa namreč v skupini 3 lige D igrajo odlično in so v druščini Azerbajdžana, Malte in Ferskih otokov po tem reprezentančnem oknu na vrhu z osmimi točkami. Pred začetkom so za velike favorite veljali Azerbajdžanci, ki pa po odhodu selektorja Roberta Prosinečkega na klop Bosne in Hercegovine igrajo slabše in so za Kosovci na drugem mestu s šestimi točkami.

Kosovo je na zadnji tekmi na gostovanju na Ferskih otokih sicer povedlo, v 37. minuti je gol dosegel Milot Rashica, a Rene Joensen je v 50. minuti izenačil in tekma se je končala z remijem (1:1). Kljub izgubljenim točkam bodo Kosovci november in odločilni tekmi za preboj v ligo višje in dodatne kvalifikacije dočakali na prvem mestu. Če bi tam ostali tudi po srečanjih 17. in 20. novembra, bi se prebili v ligo C, poleg tega pa bi imeli v dveh dvobojih na izločanje izjemno priložnost za senzacionalen uspeh – uvrstitev na Euro 2020 – sploh če upoštevamo, da najboljši kosovski igralci nastopajo za reprezentance Švice, Albanije in Belgije.