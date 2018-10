Sadje in zelenjava iz okolice hmeljišč varna za uživanje

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pripravil končno poročilo o preiskavi vzorcev pridelkov z območja hmeljišč v okolici Slovenj Gradca. Na osnovi odvzetih vzorcev ugotavljajo, da je hrana varna za uživanje, aktivne snovi pesticidov na hmelju pa dovoljene. Vsi vzorci sadja in zelenjave ustrezajo uredbi evropskega parlamenta in sveta o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje in so varni za uživanje. Tako so ugotovili v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer so ugotovili tudi, da so aktivne snovi pesticidov, ki so jih dokazali na vzorcu hmeljevega listja, pri nas dovoljene za uporabo na hmelju.