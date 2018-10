»Do pred nekaj let sem ga znal prepričljivo odigrati, ne da bi to delovalo neprijetno. A zdaj imam 63 let. In videti Mr. Beana starega, se mi zdi nekako žalostno in depresivno,« je njegove besede povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Igralec se je tudi opravičil vsem, ki se pišejo Bean, še posebej učiteljem, ki »so si komaj še upali stopiti pred razred, saj jih otroci, takoj ko so se predstavili, niso več jemali resno,« je povedal in dodal: »Njim življenja nisem ravno olajšal.«

Prvo epizodo humoristične serije o molčečem in otročjem moškem, ki zelo rad zabrede v težave, so prikazali v novoletnem programu leta 1990. Potem so posneli še 19 epizod, animirano serijo in dva filma. Zadnji z naslovom Beanove počitnice je bil posnet leta 2007.