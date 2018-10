Pisali smo že večkrat o visokem Eritrejcu Cocu Filipu Faragali, ki naj bi novembra lani z nožem in palico poškodoval sostanovalca v neke vrste samskem domu v ljubljanskih Savljah. Sprva je bil ovaden in nato tudi obtožen poskusa uboja, a vse kaže, da se bo zdaj zagovarjal le še zaradi precej milejšega kaznivega dejanja povzročitve lažjih poškodb, tožilstvo bo namreč na naslednjem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani po naših neuradnih podatkih predstavilo spremenjeno obtožnico.

Kot smo že pisali, je bilo to pričakovano. Da je bil oškodovani Primož R. le lažje poškodovan, da njegove rane nikakor ne bi mogle biti usodne in da tudi njegova nezmožnost za delo ni bila okrnjena dalj časa, je postalo jasno na eni od prejšnjih obravnav, ko je pričal izvedenec, ki je pregledal oškodovančeve rane. Naj samo ponovimo, da sta se Faragala in Primož R. sprla zato, ker naj bi Faragala »kradel« kabelski televizijski signal enemu od sostanovalcev, R. pa se je temu postavil v bran in se hotel s Faragalo malo »pogovoriti«. Mimogrede, Faragala zanika, da bi Primoža R. poškodoval, a je v svojem zagovoru precej neprepričljiv.

Povsem enako trdi tudi za drug primer svojega domnevno nasilnega obnašanja, ki pa je še kako povezan s tistim prvim. Na okrajnem sodišču se je namreč začelo sojenje 25-letnemu Eritrejcu zaradi povzročitve lažjih poškodb. Prav sostanovalcu, kateremu naj bi kradel signal, naj bi namreč razbil televizijo in telefon ter ga s pestjo udaril tako močno, da mu je polomil tri in nalomil dve rebri. Včeraj je pričal ta oškodovanec. Precej zmedeni, starejši Gorenjec, ki mu življenje očitno ni prizanašalo in na stara leta biva v tistih milo rečeno neprimernih pogojih v Savljah, je sicer na trenutke nerazumljivo in zmedeno, a vendarle precej prepričljivo razložil, kako je bil jezen, ker on plačuje za kabelsko televizijo, Eritrejec pa da ni nič prispeval k naročnini, a je vseeno »potegnil« svoj kabel. Tega mu je zato odtrgal, Eritrejec, ki ne razume niti besede slovensko in verjetno ni čisto dobro razumel, zakaj so sostanovalci jezni nanj, pa naj bi se nekega dne spravil nadenj in ga poškodoval.