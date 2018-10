»Aktivnosti v zvezi z gradnjo severnega dela trase tretje razvoje osi so že v polnem teku,« sporočajo z Darsa, ki je za oba odseka bodoče cestne povezave Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec že sklenil pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter izvedbo arheoloških raziskav. Na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem je poleg tega sklenil tudi pogodbo za izvedbo geoloških raziskav in izdelavo projektne dokumentacije.

»Parcelacija večinoma gozdnih zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem je že izvedena, predvidoma še ta mesec se bodo začele tudi cenitve teh zemljišč. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili, nato sledita priprava ponudb in odkup zemljišč,« še pravijo na Darsu.

Parcelacije kmetijskih in stavbnih zemljišč bodo začeli izvajati predvidoma v začetku prihodnjega leta, ko bodo znani projektne rešitve in posegi na zemljišča. Sledi enak postopek kot za gozdna zemljišča. Dela v zvezi z odkupovanjem objektov, predvidenih za odstranitev, pa so večinoma že končana.