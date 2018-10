Ameriški pisatelji in novinarji Trumpa že tri leta kritizirajo kot nasilneža, kot sovražnega govornika in sovražnika svobode izražanja. »Predsednik ima po 1. amandmaju k ustavi vso pravico do izražanja oziroma kritiziranja medijev, vendar pa nima pravice, da izkorišča pooblastila zvezne vlade za kaznovanje ali zatiranje medijev,« piše v tožbi.

Trumpove oznake o lažnih medijih kot sovražnikih ljudstva so eno, maščevanje zaradi nelaskavega poročanja o njem pa je nekaj povsem drugega in do tega naj bi glede na tožbo že prihajalo. Tožba ne zahteva posebne denarne odškodnine, ampak le sodno prepoved Trumpu naj neha z očitanimi mu dejavnostmi.

V tožbi mu med drugim očitajo vpletanje v prevzem televizije CNN s strani telekomunikacijskega velikana AT&T, napade na svobodo tiska, na primer na Washington Post in lastnika Amazona Jeffa Bezosa z grožnjami, da bo vložil proti-monopolno tožbo proti Bezosovemu Amazonu in pritiski za povišanje stroškov dostave za Amazon.