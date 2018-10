V soboto, 20., in nedeljo, 21. oktobra, bo v Kendovem dvorcu v Idriji prvi festival vin Modri – Les noirs, posvečen modremu pinotu, z namenom povečati prepoznavnost sorte in predstaviti izvirnosti pridelave v Sloveniji. Sobotni »master class« bosta vodila britanski vinski strokovnjak Quentin Sadler in Matjaž Lemut s posestva Tilia Estate – Hiša pinotov, ki je tudi glavni organizator dogodka. Udeleženci bodo spoznali matično vinorodno deželo Burgundijo in prisotnost sorte v Sloveniji, več kot 15 vinarjev pa bo ob izbranem modrem pinotu razkrilo svoje skrivnosti pridelave. Festivalska nedelja bo namenjena okušanju modrih pinotov domačih in tujih vinskih kleti ter pogovoru z vinarji.

Francozi mu pravijo, da je črn, Slovenci, da je moder. Tudi zato ima ime festivala Modri – Les noirs, kar bi v francoščini pomenilo »modri črnec«, rahlo igriv pomen. »Vsak, ki pozna modri pinot, ve, da je v polni zrelosti grozdna jagodna črna. V Sloveniji so mu ime nadeli v povojnem tehnokratskem času, ko je bilo moderno prevajati iz nemščine, kjer mu rečejo blauer burgunder ali modri burgundec, o imenu festivala razglablja Matjaž Lemut. Modri pinot ali pinot noir marsikje velja za kralja vin, in čeprav ima v primerjavi drugimi precej manj barve in taninov, je najbolj čislana rdeča sorta na svetu. Predvsem v Burgundiji, kjer je poleg chardonnaya tudi najbolj zastopana vinska sorta.