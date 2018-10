Bakalca z idrijskimi žlikrofi

Sestavine

Potrebujemo 400 g lepih kosov jagnjetine, 100 g korenčka, 30 g čebule, 1 žlico paradižnikove mezge, 0,5 dl oljčnega olja, suho belo vino, večji kosem masla, morsko sol, sveže zmlet črni poper, nekaj klinčkov, 1 lovorov list, ščep majarona. Za žlikrofe še 300 g moke, 2 jajci, 2 žlici oljčnega olja, ščep morske soli. Za nadev še 500 g krompirja, 50 g ocvirkove masti, 50 g čebule, morsko sol, sveže zmlet beli poper, drobnjak, majaron.

priprava

Najprej pripravimo testo. Na pult stresemo moko. Na sredi naredimo jamico, v katero ubijemo jajca, dodamo olje in sol. Z vilicami mešamo jajca, pri čemer z roba po mizi od zunaj proti sredini vse skupaj gnetemo toliko časa, da dobimo gladko, voljno testo. Napravimo kepo in jo pokrijemo s kuhinjsko krpo ter pustimo počivati pol ure. Krompir olupimo in skuhamo. Meso narežemo na drobne kocke. Začimbe in zelišča povežemo v vrečko iz gaze. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo ter posteklenimo na olju v večjem loncu. Dodamo narezano meso, ki ga med občasnim mešanjem pražimo, da se obarva. Očiščen korenček drobno naribamo naravnost v lonec. Dodamo paradižnikovo mezgo ter vrečko z zelišči in začimbami, premešamo in zalijemo z vinom ter s toliko vode (še boljša je čista juha), da dobimo nekoliko gosto, a tekočo jed. Solimo in pokrito počasi dušimo, da se meso zmehča in se omaka zgosti. Vmes nekajkrat premešamo in po potrebi prilijemo malo vode ali juhe. Nadev za žlikrofe pripravimo tako, da čebulo olupimo, drobno sesekljamo in spražimo na ocvirkovi masti. Če se želimo masti izogniti, nekoliko več čebule popražimo na oljčnem olju. Drobnjak drobno narežemo. Kuhan krompir odcedimo. Toplemu dodamo praženo čebulo, poper, drobnjak in majaron ter vse skupaj pretlačimo. Iz lonca z bakalco odstranimo vrečko z zelišči in začimbami ter dodamo maslo. Premešamo in še malo popražimo, nato pa odstavimo. Testo na tanko (največ 2 milimetra) razvaljamo in narežemo na kvadratke. Pristavimo in zavremo velik lonec vode. Na sredo vsakega testenega kvadratka položimo za lešnik veliko kroglico nadeva. Testo zagrnemo in okrog nadeva zatisnemo, da se sprime. Zgoraj v vsakega vtisnemo vdolbinico (glej fotografijo) in pazimo, da testa ne pretrgamo. Tako dobijo žlikrofi značilno obliko. Žlikrofe položimo v krop, premešamo, pokrijemo in počakamo, da voda zavre. Ko se dvignejo na površino, so žlikrofi kuhani. S penovko jih poberemo iz lonca in razdelimo na krožnike, ki smo jih prej nadevali z bakalco.