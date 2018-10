Na stenah stanovanja so bili sicer res napisi z muslimansko vsebino, konkretnih namigov, da je bil moški del IS, pa niso našli, so pojasnili na današnji novinarski konferenci. So pa v stanovanju odkrili še zaloge bencina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potrdili so tudi identiteto moškega. Gre za 55-letnega Sirca, čigar dokumente in dovoljenje za bivanje v državi so v ponedeljek našli na postaji. Živel je v namestitvi za begunce v Kölnu. Policiji je bil znan. Po poročanju dpa so ga v preteklosti obravnavali zaradi kraje, telesne poškodbe in prevare.