Etiopija je z izobešenimi slovenskimi zastavami po celi Adis Abebi izrazila spoštovanje do obiska slovenskega predsednika, so sporočili iz Pahorjevega urada.

V govoru ob obisku na sedežu Afriške unije je Pahor opisal pot Slovenije od njene neodvisnosti do polne vključitve v mednarodno skupnost, zlasti EU, in njeno aktivno vlogo pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike EU. Zavzel se je za tesnejše sodelovanje med EU in Afriško unijo, ker ju povezujejo stremljenja za mir, varnost in blaginjo.

Posebno pozornost je namenil krepitvi multilateralizma v soodvisnem svetu. Kot je poudaril, Slovenija globoko verjame v multilateralizem. Za nas je to sistem, ki zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava ter spodbuja družbeni napredek, razvoj in boljši življenjski standard za vse, je dejal Pahor.

Tridnevni uradni obisk v Etiopiji je Pahor začel v ponedeljek, ko se je sešel z etiopskim predsednikom Mulatujem Teshomejem, sklenil pa ga bo v sredo, ko se bo med drugim sešel s predsednico spodnjega doma etiopskega parlamenta Muferiat Kamil.