Pikl je najprej navedel, da je leta 2015 prevzel podjetje, ki ni bilo v najboljši kondiciji, saj je bilo v likvidaciji, sam pa da je v Tomos vložil veliko dodatnih sredstev in tudi osebnih poroštev.

Prvi mož Tomosa je sicer priznal, da jim je Finančna uprava RS (Furs) začasno blokirala račun, a so zdaj poplačali vse terjatve do nje. Dolg do Hidrie, od katere so prevzeli Tomos in od katere imajo najete prostore, znaša skupno okoli 50.000 evrov, odprte pa so tudi še nekatere terjatve do kupcev in dobaviteljev, a se skušajo z njimi dogovoriti, da zadeve prestavijo do sanacije podjetja.

Glede prepovedi razpolaganja z blagovno znamko Tomos kot posledice nespoštovanja pogodbe s Hidrio je Pikl poudaril, da so poravnali vse s tem povezane tekoče obveznosti, do dokončnega prenosa blagovne znamke pa morajo še poravnati določene obveznosti, katerih plačilo bo zapadlo v tem oz. prihodnjem letu. »Če mi tega dovoljenja nimamo, jutri jaz firmo zaprem,« je še zatrdil.