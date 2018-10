Razstavo Body Worlds Vital odpiramo 20. oktobra in jo bomo gostili do 20. januarja. Razstave iz skupine Body Worlds krožijo po svetu in ob ogledu ene od njih v Münchnu leta 2012 smo začeli pogovore, da bi razstavo pripeljali tudi v Ljubljano in se tako pridružili že 90 mestom, ki so jo že gostila.

Ker je to po razstavah Genij – Da Vinci, Možgani – zgodba od znotraj in 1001 izum že četrta razstava v organizaciji Gospodarskega razstavišča, kakšnih večjih tehničnih in logističnih težav za zdaj nismo zaznali. Morda lahko izpostavimo le, da se morajo ob obilici drugega dogajanja na Gospodarskem razstavišču, kot so sejmi, kongresi, zabave, koncerti in drugo, različne ekipe znotraj Gospodarskega razstavišča intenzivno koordinirati, da vsi vzporedni dogodki tečejo nemoteno.

Razstava se bo razprostirala na več kot 1300 kvadratnih metrih v Stebrni dvorani. Razstavo spremlja več kot 100 predavanj, predstavitev, delavnic, okroglih miz, ki bodo potekala v sosednji dvorani Povodni mož.

Razstava ponuja redko izkušnjo spoznavanja telesa. Ker je fascinantna in nas prevzame, smo tako bolj dovzetni za spoznanja o tem, kako čudovito in dovršeno je naše telo in da je vredno zanj skrbeti z zdravo prehrano, vsakodnevnimi fizičnimi aktivnostmi in nasploh z zdravim življenjskim slogom. Na primer plastinat žilnega sistema je za laike podoben čipki – zapleten in nežen. Kar sama se nam vsiljuje misel, da mu razvade in zlorabe alkohola, drog in kajenje lahko naredijo nepopravljivo škodo. In naslednji eksponat – žila z arteriosklerozo in žila z žilnim vsadkom nas o tem prepričata. Spoznavanje osnov človeške anatomije in fiziologije je pomembno za vse starostne skupine, od otrok do seniorjev. Zato je razstava namenjena vsem, ki jih zanimajo zgradba in delovanje lastnega telesa ter ohranjanje zdravja. Za otroke priporočamo ogled v spremstvu odraslih, učiteljev ali staršev.

Da bo razumevanje, zlasti pri mladih, čim boljše, so za šolske skupine pripravljene informacije, delovni listi na dveh težavnostnih stopnjah, za starše pa Družinski vodič po razstavi. Doktor junior je predstavitev za otroke, ki s šolo obiščejo razstavo. S slikami in zanimivostmi bogata predstavitev podaja prve osnove anatomije in fiziologije na zanimiv, otrokom prilagojen način. Vodič in delovni listi za mladino so seveda zahtevnejši, namen pa je enak, zbuditi radovednost. V teh materialih so izpostavljene primerjave, ki so zanimive in po svoje pretresljive – na primer: če bi vse žile v telesu položili v eno ravno črto, bi bila ta dolga približno 96.500 kilometrov. To je več kot dvakrat okrog Zemljinega ekvatorja. Družinski vodič pomaga staršem na obisk razstave pripraviti mlajše otroke. Staršem pomaga poiskati odgovore na etična vprašanja, povezana z donatorstvom teles, odgovore glede plastinacije, postopka priprave teles ter osnovne principe delovanja in podatke o mišično-skeletnem sistemu, živčevju, dihalih, srčno-žilnem sistemu, prebavilih ter informacije o razvoju zarodka in ploda. Zanimivosti, kot na primer podatek, da naš prebavni sistem v življenjski dobi predela v povprečju 50 ton hrane, ponudijo staršem dodatne vzvode, da lažje vzbudijo pozornost otrok. Na razstavi so na voljo tudi zvočni vodiči v slovenskem in angleškem jeziku in po predhodnem naročilu vodenje po razstavi, ki ga izvajajo študentje zadnjih letnikov medicine.

Smo jih že in odziv je zelo dober. Ker so naši partnerji pripravili zelo bogat vzporedni program delavnic in predstavitev, je za šolske skupine res dobro poskrbljeno. Za mladino so med drugim na voljo predstavitve in delavnice na temo cepljenja, samopregledovanja, vpliva digitalnega sveta na telo, o spolnosti, osvajanja različnih tehnik pomnjenja in drugih vsebin, ki vplivajo na zdrav življenjski slog.

Na primer pogled na eksponat zdravih pljuč in na eksponat pljuč kadilca ter hkrati delavnica, ki nazorno prikaže delovanje pljuč na modelu, ob kateri so na nevsiljiv, pa vendar znanstveno podkrepljen način podane informacije o delovanju pljuč, o tem, kaj jih ogroža in kaj jih krepi, je zagotovo bolj učinkovito kot običajna učna ura v razredu ali domača »pridiga«.

Podatek, da je ob današnjem pretoku informacij, zlasti prek družbenih omrežij, razstave Body Worlds videlo 47 milijonov obiskovalcev, je zgovoren že sam. Ob Ljubljani si bo eno od razstav Body Worlds možno ogledati v Berlinu, Londonu, Lizboni, Amsterdamu, Heidelbergu, San Hoseju, Melbournu in Aucklandu.

Ker so razstavljena prava telesa, je bilo pričakovati, da se bodo porajala tudi etična vprašanja, ne glede na to, da telesa v celoti izvirajo iz donatorskega programa, v katerega je trenutno vključenih več kot 17.000 registriranih darovalcev, ki želijo posthumno darovati svoja telesa.

Pred severnoameriško premiero leta 2004 je obravnavala razstavo z vidika etike široka skupina neodvisnih strokovnjakov, ki je vključevala etike, medicinske strokovnjake, teologe in je preverila tudi izvor teles. Izsledki te raziskave so v celoti potrdili tako izvor teles kot izobraževalni namen same razstave.

Plastinacija je postopek, ki ga je leta 1977 izumil dr. Gunther von Hagens, da bi izobraževal bodoče zdravnike. V bistvu je obrnil prakso, do takrat so bili anatomski preparati v plastičnih zabojnikih, s postopkom plastinacije pa gumijast silikon preide v organe.

Ker so bili tako pri študentih kot pri vseh sodelavcih eksponati sprejeti z velikim navdušenjem, se je porodila ideja, da bi jih pokazali še širši javnosti. Leta 1995 je bila za javnost odprta prva razstava. Od takrat razstave Body Worlds potujejo po svetu in navdušujejo obiskovalce.

Sam postopek plastinacije je dolgotrajen – za manjši organ je potrebno teden dni dela, za celotno človeško telo 1500 ur.

Ogledala sem si tri razstave iz skupine Body Worlds, eno v Münchnu ter dve Body Words Vital – eno v belgijskem mestu Brugge in drugo v avstrijskem Gradcu. Pri tem je treba poudariti, da kuratorka razstav dr. Angelina Whalley prav vsako razstavo pripravi nekoliko drugače, zamenja del eksponatov. Tako da bo tudi zame razstava v Ljubljani nova. Človeško telo ima toliko skrivnosti, da razstava vedno znova preseneti, navduši. Ob vsakem ogledu doslej me je razstava navdušila, dodatno izobrazila in ozavestila, kako pomembno je ohranjanje zdravja in da za to lahko največ naredim sama.

Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ima pa za velike, bogate in zato drage razstave tudi skupaj s celotno Slovenijo malo prebivalcev. Če vsebina razstave ne zanima celotne populacije, se obseg potencialnih obiskovalcev tako skrči, da je praktično nemogoče organizirati takšen projekt, ki zahteva velik denarni vložek. Vse to precej omeji naše sanje… O konkretnih načrtih pa takrat, ko bo za to čas.

Andreja Podlogar