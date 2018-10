»Ne želimo, da bi ti umori negativno vplivali na svobodne medije,« so v skupni izjavi zapisali podpredsednik komisije Frans Timmermans, komisarka za pravosodje Vera Jourova in komisarka za digitalno gospodarstvo Marija Gabriel.

»Zato moramo odgovorne za te umore pripeljati pred roko pravice. Želimo popolno resnico,« so poudarili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. »Vsem novinarjem moramo poslati jasen signal, da je v Evropi varno delati. Če so utišani novinarji, je utišana tudi demokracija,« so dodali.

Malteška preiskovalna novinarka Caruana Galizia je poročala o močno razvejani korupciji v svoji domovini. Umrla je 16. oktobra 2017 v eksploziji bombe, ki je bila nameščena pod voznikovim sedežem v njenem avtomobilu. V povezavi z umorom so prijeli tri osumljence, ki v priporu čakajo na sojenje. Naročnika umora medtem še iščejo.

Slovaški preiskovalni novinar Kuciak pa je bil skupaj z zaročenko umorjen konec februarja letos. V času umora je pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki.

Pred nekaj več kot tednom dni je bila v Bolgariji umorjena tudi bolgarska preiskovalna novinarka Viktorija Marinova. 30-letna televizijska novinarka, ki je pred umorom poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU, je bila brutalno umorjena in posiljena.

V povezavi z umorom so v Nemčiji prijeli Bolgara Severina Kasimirova, ki naj bi ga izročili Bolgariji. Ni sicer še znano, ali je bil umor novinarke povezan z njenim delom.

Leto po umoru brez oprijemljivih rezultatov preiskave

Mednarodne novinarske organizacije so danes malteško vlado pozvale k neodvisni preiskavi umora novinarke Daphne Caruana Galizia. Organizacija Novinarji brez meja in še štiri druge novinarske organizacije so malteškega premiera Josepha Muscata pozvale, naj »takoj sproži javno in neodvisno preiskavo, ki bo ugotovila, ali bi se umoru Daphne Caruana Galizie lahko izognili«, je v Bruslju dejala predstavnica Novinarjev brez meja Julie Majerczak.

Leto po umoru malteške novinarke preiskava ni prinesla nobenih oprijemljivih rezultatov, razen identifikacije treh osumljencev, opozarjajo novinarske organizacije. V izjavi, ki so jo predale malteškemu premierju, so opozorile, da tistih, ki so naročili njen umor, še vedno niso identificirali ali jih predali roki pravice, kar »sproža dvom v neodvisnost in omejen obseg preiskave«.

Novinarji brez meja predlagajo, da se v preiskavo vključijo upokojeni sodniki, ki nimajo povezav z malteško vlado.