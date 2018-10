»Ne morem reči, kje so bile zadane poškodbe, v notranjosti avtomobila ali zunaj. Iz mest, na katerih je bila najdena kri, tega ne morem sklepati,« je danes na sodišču pričal strokovnjak iz nacionalnega forenzičnega laboratorija Gavrilo Hadžić. To je bilo na sojenju 39-letnemu Daliborju Devuri, obtoženemu, da je 11. aprila v ljubljanskih Stegnah poskušal ubiti svojega dobavitelja marihuane Marka G. Žrtev, ki je sedela v kii sephia, naj bi skozi na voznikovi strani odprto okno napadel z nožem. Devura trdi, da to ni res in da je