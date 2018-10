Marinček je danes STA posredoval tako vabilo, ki ga je prejel s strani vodje projekta Magna Nukleus Davida Adama, kot svoj odgovor na vabilo.

Iz Adamovega vabila je razvidno, da je želel naslednji teden na pogovor v Novem mestu, kjer ima sedež ROVO, povabiti Marinčka in predsednika omenjene organizacije Zlatka Resmana. Kot je ob tem pojasnil, si v Magni želijo odprte in argumentirane razprave o vseh odprtih vprašanjih, ki zadevajo novi obrat v Hočah in na katere kot investitor lahko vplivajo.

Ob tem je spomnil, da je že lani v okviru postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja v Sloveniji potekala obširna javna razprava o njihovi naložbi, na podlagi katere so po dialogu z različnimi okoljevarstvenimi organizacijami sklenili dogovore, ki so jih tudi izpolnili.

Med temi je omenil uporabo železnice v drugi fazi projekta, montažo sončne elektrarne ter uporabo deževnice, kjer bo to mogoče. Projekt da so dopolnili tudi sami, je zapisal, in sicer z odločitvijo, da bo prevoz v prvi fazi potekal s tovornjaki na utekočinjen naftni plin, zaradi česar bo prevoznik zgradil tudi polnilnico.