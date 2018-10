Muha je v odzivu za STA pojasnila, da svet Akosa v sklepu ponedeljkove izredne seje razrešitev predlaga iz razloga, ker naj bi na izredni seji sveta minuli teden dala zavajajoče izjave o tem, da naj bi podjetje BTC pridobilo evropska sredstva za raziskovalni projekt, ki zahteva uporabo frekvenc za mobilno tehnologijo 5G.

Direktorica agencije je opozorila, da ji svet obtožbe ni predstavil, z njo pa niti ni bila uradno seznanjena. Zagotovila je tudi, da še vedno ni seznanjena, na podlagi katerega od taksativno naštetih relevantnih razlogov iz zakona o elektronskih komunikacijah je svet predlagal njeno razrešitev.

Na ponedeljkovo izredno sejo sveta ni bila povabljena, ni dobila pa niti druge možnosti, da na obtožbe odgovori, je dodala. To po njenem prepričanju predstavlja kršitev določb zakona, ki urejajo postopek razrešitve direktorja oz. direktorice agencije.

Zanika, da je pri dodelitvi testnih frekvenc prišlo do nepravilnosti

Ob tem je še enkrat zanikala, da je na strani vodstva Akosa v primeru podelitve testnih frekvenc za tehnologijo 5G družbi BTC prišlo do nepravilnosti. Iz zakona o elektronskih komunikacijah izhaja, da je pri podelitvi frekvenc za testiranje pomembna uporaba frekvenc za testiranja v okviru evropskih razvojnih projektov, ne pa kakšno vlogo ima v nekem projektu prosilec, je navedla.

Akos je zato v postopku izdaje odločb družbi BTC preveril obstoj evropskega projekta Inno HPC Interreg, ki je del čezmejnega programa za Podonavje, ni pa preveril načina sodelovanja te družbe v okviru omenjenega projekta. Partnerji tega projekta iz Slovenije so sicer glede na informacije s spletne strani omenjenega čezmejnega programa novomeška fakulteta za informacijske študije, GZS - zbornica elektronske in elektroindustrije in Univerza v Ljubljani.

Pred časom novelirani zakon o elektronskih komunikacijah sicer določa, da lahko Akos v primeru preizkušanja novih tehnologij v okviru evropskih razvojnih projektov izda odločbo o dodelitvi frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za določeno časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od treh let.

Akos, ki sodi pod ministrstvo za javno upravo, je BTC junija dodelil frekvence za preizkušanje tehnologije 5G, nekaj mesecev pozneje pa je zdaj že nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar v tem podjetju dobil službo. Na to je pred dnevi opozoril Požareport in to je v javnosti in delu politike sprožilo pomisleke ter kritike. O tem je razpravljala tudi komisija za nadzor javnih financ.

Čeprav vsi vpleteni nepravilnosti zanikajo, je Koprivnikar službo v BTC medtem že zapustil, družba pa je licence vrnila, in to zaradi »negativnega političnega in medijskega odziva«. Obenem so zatrdili, da jih do zdaj sploh še niso uporabili.