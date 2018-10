Kot je v izjavi novinarjem v DZ pojasnil Mesec, za zdaj parafiranega protokola o sodelovanju niso podpisali, ker je vlada v zadnjih tednih dala več razlogov za njegovo zamrznitev. »Čas je, da vlada pokaže, da se je pripravljena in voljna držati dogovorov, ki smo jih sklenili poleti,« je poudaril Mesec.

Ob tem je kot pomembno pri nadaljnjih odločitvah navedel zakon o minimalni plači, zagotavljanje dostojnih pokojnin in socialnega varstva. Na vprašanje, ali v primeru izpolnitve teh pogojev za Levico ne bo več ovir za podpis protokola o sodelovanju, je odgovoril le s pojasnilom, da za zdaj ni razlogov za ta korak.

Ali lahko dogovor z vlado ostane zgolj parafiran, pa je po njegovem mnenju odvisno predvsem od vlade. Kot je spomnil Mesec, so v Levici jasno povedali, kakšno politiko pričakujejo od vlade, ki so ji nastanek omogočili s podporo mandatarju. »Če se bo pokazalo, da so bili zadnji koraki vlade, od imenovanja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV) do prodaje bank, samo odkloni, ne pa osnova njene politike, možnosti še vidimo, sicer pa ne,« je sklenil Mesec.