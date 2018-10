Fakin je po sestanku v izjavi za medije napovedal, da bodo »uporabili številke in se odločali na podlagi podatkov«. Poudaril je, da ministrstvo za zdravje ne bo začelo pogajanj z zdravstvenimi sindikati, saj je zanje odgovorna vladna pogajalska skupina. Kot je dodal, zaenkrat ni predvideno, da bi se posamezni ministri pogajali s posameznimi skupinami sindikatov.

Ob tem je minister dejal, da zahtev zaposlenih v zdravstveni negi v zvezi s kadrovskimi standardi in normativi zaenkrat ne more komentirati, saj se še mora podrobno seznaniti z zdajšnjim stanjem na tem področju. »Je pa to stvar pogajalskih skupin,« je opozoril in ocenil, da do težav prihaja tudi zato, »ker ponekod šepa organizacija, menedžment in upravljanje bolnišnic«.

V zvezi z vprašanjem kompetenc srednjih medicinskih sester, ki delajo na mestih diplomiranih sester, je Fakin dejal, da bodo na ministrstvu zadevo proučili in se v najkrajšem času odločili. Na vprašanje, kako preprečiti zapiranje oddelkov zaradi pomanjkanja sester, pa je odgovoril, da bodo tudi v tem primeru »uporabili številke«.

»Prvi podatki kažejo, da je na nekaterih oddelkih dejansko premalo medicinskih sester, na nekaterih pa ne,« je pojasnil minister. Po njegovih besedah ne prihaja do normalnih menedžerskih prerazporeditev kadrov med oddelki: »Menedžment mora poskrbeti, da je na kritičnih mestih vedno zaloga kadra, ki lahko nadomesti manjkajoče.«

»Doslej smo se premalo ukvarjali z menedžmentom,« pa je Fakin odgovoril na vprašanje, ali je velik del krivde za težave v vodstvih zdravstvenih zavodov.