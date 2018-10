S filmom o življenju slovenskega glasbenika in kantavtorja Vlada Kreslina, Poj mi pesem, ki ga je režiral Miran Zupanič, se bo 7. novembra otvoril letošnji ljubljanski filmski festival Liffe. Dokumentarec predstavlja Kreslinovo ustvarjanje in skuša predstaviti kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let.

V kategoriji Perspektive se bodo med desetimi filmi za nagrado vodomec potegovali med drugim islandski film Bojevnica režiserja Benedikta Erlingssona, argentinska Mala bela lažTomasa Alzamore, makedonski film ZdravilecGjorceja Stavreskega, pa tudi slovenski film režiserke Urše Menart, Ne bom več luzerka. Med vidnejšimi je tudi film Tovor mladega srbskega režiserja Ognjena Glavonića.

Češki novi val V kategoriji Retrospektive je letos fokus namenjen češki produkciji. »Ob petdeseti obletnici leta 1968, ko se dobršen del sveta spominja vsaj dveh pomembnih političnih mejnikov (majskega v Franciji in avgustovskega na Češkoslovaškem), se spodobi, da se tudi v povezavi s filmom vsaj obregnemo ob tovrstne dogodke. Če smo prvemu pozornost namenili na Festivalu dokumentarnega filma, potem češkemu novemu valu namenjamo še več prostora v okviru Liffove retrospektive, ne zgolj zaradi okrogle obletnice, temveč tudi zavoljo žalostnega dejstva, da sta nas letos aprila v petih dneh zapustila Juraj Herz in Miloš Forman,« je zapisal Simon Popek, organizator ljubljanskega filmskega festivala.

Fokus na V in SV Evropi Organizatorji so letos v ospredje postavili filme iz vzhodne in severovzhodne Evrope. V kategoriji fokus si bo mogoče ogledati sedem filmov iz te medijsko precej zapostavljene regije. Med njimi so Kristalni labod mlade beloruske režiserke Darje Žuk, Donbas ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice, pa tudi film Dede, gruzijske režiserke Mariam Hačvani, ki se je že predstavil na letošnjem filmskem festivalu v Motovunu.

Posvečeno Petzoldu Izbor šestih celovečercev bo posvečen nemškemu režiserju Christianu Petzoldu. Med njimi bodo: Barbara, Duhovi, Jerichow, Notranji mir, Phoenix in Jella. V kategoriji Predpremiere si bo sicer mogoče ogledati še film Tranzit, eden izmed vidnejših filmov letošnjega berlinskega filmskega festivala, ki na nadrealističen način predstavi begunsko krizo in migrantsko vprašanje. Celoten kino program in spored ostalega dogajanja si lahko ogledate tukaj.