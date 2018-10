V evropskih parlamentih številni primeri spolnega nasilja

V evropskih parlamentih so seksizem, spolno nasilje in nadlegovanje zelo razširjeni, je razvidno iz študije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in Interparlamentarne unije. Kar 85 odstotkov poslank je bilo žrtev psihološkega nasilja v parlamentu, bolj verjetno pa so žrtve nadlegovanja poslanke, mlajše od 40 let, so danes sporočili iz Strasbourga.