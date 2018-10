Raziskava kaže, da v Sloveniji razlikujemo štiri glavne načine ogrevanj, in sicer centralno ogrevanje, centralno daljinsko ogrevanje, etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje, kot so kamini in električni radiatorji. Dobra polovica anketiranih gospodinjstev je navedla eno od oblik centralnega ogrevanja kot glavni način ogrevanja.

V enodružinskih hišah prevladuje centralno ogrevanje, sledita etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje. Centralno daljinsko ogrevanje se v enodružinskih hišah zelo redko uporablja. V večstanovanjskih stavbah pa je najbolj pogosto prav centralno daljinsko ogrevanje, sledijo centralno ogrevanje, etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje.

Gospodinjstva, ki imajo centralno ogrevanje ali etažno centralno ogrevanje, najbolj pogosto uporabljajo klasični kotel na kurilno olje, tako v enodružinskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah. V enodružinskih sledi klasični kotel na trdna goriva, kot so lesna biomasa in toplotna črpalka zrak-voda, v večstanovanjskih stavbah pa klasičen kotel na plin in kotel na trdna goriva.