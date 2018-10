Odlok je sicer datiran na minuli petek, vlada v Budimpešti pa je že avgusta napovedala, da ne bo več dopustila študij spola. To je upravičila z domnevnim pomanjkanjem povpraševanja absolventov po študiju tega skupka znanstvenih disciplin, ki analizirajo spol oz. njegovo družbeno oz. kulturno determiniranost. V akademskem prostoru so to označili za hud napad na svobodo znanosti in raziskav.

Orbanova vlada propagira v preteklost zazrte družinske vrednote in spolne vloge. V skladu s takšno politiko naj bi spolne študije spodkopavale »temelje krščanske družine«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Vladni odlok bi lahko pomenil konec tudi že začetih programov študij spola, v vsakem primeru pa univerze na Madžarskem poslej ne smejo več odpreti novih študijskih programov s tega področja.

Trenutno magistrske študije spola nudita javna univerza Lorand-Eötvös (ELTE) in zasebna ameriška Srednjeevropska univerza (CEU) - na vsaki se jih udeležuje okoli 20 študentov. Obe univerzi imata sedež v Budimpešti.

CEU, ki jo je ustanovil s strani aktualnih madžarskih oblasti osovraženi ameriški filantrop madžarskih korenin George Soros, poleg tega grozi zaprtje. Vlada je namreč pripravila prav v ta namen prikrojeni visokošolski zakon.