Brata Aleksenko izključena iz tenisa zaradi prirejanja dvobojev

Mednarodna teniška zveza (ITF) je ukrajinskima dvojčkoma Glebu in Vadimu Aleksenku zaradi nameščanja dvobojev in prirejanja izidov izrekla dosmrtno prepoved udeležbe na turnirjih pod njenim okriljem. Kazen se nanaša na turnirje ITF in mladinskih turnirjih serije futures v obdobju od junija 2015 do januarja 2016.