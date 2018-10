Sprememba obtožnice ne spreminja ključnih zadev v njej, torej obtoženih in očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja in pomoči pri tem dejanju. Poleg Zdenka Pavčka so obtoženi še nekdanji direktor Viator & Vektor Logistike Bojan Novak, predsednik uprave Izletnika Celje Darko Šafarič in Pavčkov sin Peter, ki je v Skupini Viator & Vektor zasedal enega ključnih položajev.

Zdenko Pavček je glede spremenjene obtožnice danes ponovil, da skupina in z njo povezane družbe do julija 2011 po zakonu niso bile insolventne, kot to trdi tožilec. »Zavedali smo se resnosti situacije, vendar pa so banke dajale le kratkoročna posojila,« je dejal. Krivdo za stečaj in propad skupine je pripisal prav bankam, ki po njegovih besedah iz neznanih razlogov niso soglašale z njihovimi načrti za rešitev Viator & Vektorja.

»Nismo izčrpavali firme. Nasprotno. Vlagali smo vanjo. Največjo življenjsko napako sem naredil, ko sem dal osebno poroštvo za posojilo Viator & Vektor Logistiki. Vse je šlo,« je dodal. Nasprotovanje spremenjeni obtožnici je izrazil tudi Bojan Novak. "Viator & Vektor Logistika leta 2010 ni bila insolventna. Težave so bile takrat rešljive in smo jih reševali," je navedel.