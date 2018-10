Zmedeni vozniki so v ponedeljek na pomoč poklicali policijo, saj se v Schwartzwaldu običajno ne potikajo kamele, temveč srne in merjasci.

Policija je kmalu pohitela na manjše parkirišče ob cesti v bližini kraja St. Georgen, kjer se je kamela počasi obračala naokoli in začudeno opazovala okolico. Ugotovili so, da so lastniki velbloda člani potujočega cirkusa, ki so v bližini postavljali prizorišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cirkusanti so pojasnili policistom, da so žival pustili na parkirnem mestu, ker so bili prepričani, da ne bo pobegnila. Možje v modrem pa so opozorili, da bi lahko neprivezana žival stekla na cesto in s tem ogrožala promet, zato so jih prosili, naj jo »parkirajo« dlje od ceste.