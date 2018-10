Ministrstvo za infrastrukturo je prejšnji teden javno objavilo dokumente v zvezi s pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri projektu drugi tir. Cerarjeva vlada je pobudo sprejela 21. decembra lani, pobuda pa je nosila oznako zaupnosti. Besedilo predloga mednarodnega sporazuma sicer še ni pripravljeno, iz pobude pa izhajajo pogajalska stališča Slovenije.

Zaradi tajnosti pogajalskih izhodišč je del politike, pa tudi zaposleni v Luki Koper, vladi očital prikrivanje zahtev Madžarske v zameno za sodelovanje pri projektu. Vlada je sicer vseskozi zatrjevala, da Slovenija Madžarom za sodelovanje pri drugem tiru ničesar ne daje.

Iz pobude med drugim izhaja, da državni lastniški delež v Luki Koper ni predmet pogajanj, prav tako pa sporazum ne posega v koncesijo Luke. Slovenija lahko Madžarski medtem pomaga pri najemanju površin za skladiščenje tovora; te se lahko najamejo v območju pristanišča, in sicer zunaj koncesijskega območja Luke Koper, in znotraj območja, kot ga opredeljuje državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru.

Sindikat: Potrebne so kazenske preiskave

V sindikatu žerjavistov v odzivu na javno objavo dokumenta medtem vztrajajo, da je bil namen Cerarjeve vlade uničiti koprsko pristanišče. »Dejanja, kot so načrtno oviranje gradnje s sprejetjem nepotrebnega zakona in z njim povezanimi referendumi, naklepna izguba evropskih sredstev z vložitvijo nepopolne dokumentacije, zavajanje in laganje z argumentom 'nujnosti' vstopa tuje države v projekt, zavlačevanje s širitvijo koncesijskega območja pristanišča, nagajanje in ustvarjanje konfliktov z Občino Ankaran, niso samo predmet javne obsodbe, morala bi postati predmet resnih kazenskih preiskav,« menijo v sindikatu.

Kot poudarjajo, so že pred javno objavo dokumenta izpostavili »politično zaustavitev prepotrebne širitve koncesijskega območja Luke Koper s strani posameznih politikov na državni ravni, poslušnega vodstva koprske pristaniške družbe in s podporo lokalnih veljakov, predvsem lokalnega kavboja, ki je čez noč spremenil mnenje o spornem zakonu o gradnji drugega tira«.

V sindikatu opozarjajo na del pobude za sklenitev sporazuma, ki predvideva, da je del območja, ki je znotraj državnega prostorskega načrta namenjeno širitvi koprskega pristanišča, rezerviran za Madžare, pri čemer po njihovem ni izključen niti dostop do morja.

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper zato poziva ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek k nadaljnjemu razkrivanju, ob tem pa zahteva pospešitev začetka izgradnje drugega tira ter »spremembo vseh škodljivih členov zakona o drugem tiru, ki so bili namenjeni finančni oslabitvi slovenskih družb na račun prihoda Trojanskega konja iz Madžarske«.

Pogovore z Madžari o njihovem sodelovanju pri projektu drugi tir je sicer začela vlada Mira Cerarja, nova vlada pa jih do zdaj še ni prekinila. Bratuškova sicer meni, da je drugi tir mogoče zgraditi brez sodelovanja Madžarske.