Ker večino časa preživimo v udobju lastnega doma, je prav, da nekaj jesenskega vzdušja preselimo v naše sobane. Za okrasitev ni treba zapraviti na kupe denarja, saj ni lepše dekoracije kot nekaj čudovitega jesenskega listja in ogromna oranžna buča. Ves naravni material lahko najdete na vrtu ali naberete med sprehodom po gozdu.

Jesenska barvna paleta se najlepše zrcali prav na jesenskem listju. Ustvarite jesensko stensko galerijo tako, da uokvirite posamezne liste različnih barv in velikosti ali pa jih samo nalepite na bele papirje. Prav tako lahko liste nalepite na izbrano leseno podlago, ki je lahko tudi temnejše barve. Pred tem jih posušite in sploščite s pomočjo težjega predmeta. Najbolje je, če liste lepo položite med časopisni papir in nanj položite težko knjigo.

Nepogrešljive okrasne buče

Prava jesen se zrcali tudi v pisanih okrasnih bučah različnih oblik, tudi velikosti. Buče so lahko odlična dekoracija, enostavna za uporabo in ob tem ne zahteva veliko znanja. Z barvnimi pršili in nalepljenimi bleščicami jih lahko prav lepo okrasimo. Prav tako lahko buče uporabimo za vazo za jesensko cvetje, odlično se poda tudi z jesensko vreso. Bučo je treba izdolbsti in vajo postaviti manjši kozarec ali vazico z vodo. Zelo majhne, prav tako izdolbene buče pa lahko uporabimo kot podstavke za čajne svečke.