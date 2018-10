Za bogat cvetlični aranžma ni treba skupaj nametati vsega po malem, temveč le z nekaj izbranega rastlinja aranžma zaživi v svoji barvni in posledično čutni noti. Ne smemo pa v cvetličarstvu spregledati niti trenda vračanja k naravi, ki je zadnje čase zelo popularno. Osebno v različne moderne kombinacije vključujem čim več rastlinja iz narave, pravi Miha Oblak.

Aranžmaje v tovrstne prostore umeščamo predvsem zaradi dekoracije in videza, saj zaradi svoje barvitosti povečajo ambient. A moderne študije kažejo tudi, da cvetje in rastline ne opravljajo samo vizualne funkcije, ampak pomagajo zmanjšati stres med zaposlenimi, zmanjšati onesnaženost zraka, zmanjšati anksioznost in negativnost. Študije so celo pokazale, da lahko cvetje in rastline povečajo produktivnost delavca, saj zagotavljajo udobno in toplo okolje. Torej neposrednih pozitivnih učinkov je veliko. Kako pogosto zamenjamo aranžma v pisarni, zdravniški čakalnici, prodajalni, hotelskih recepcijah in drugih poslovnih prostorih, je odvisno od posamezne organizacije – včasih se jih zamenja zaradi dotrajanosti, večkrat zaradi spremembe. Zamenjava cvetja in rastlin je lažja in stroškovno prijaznejša od menjave pohištva.

Moderni so večji cvetovi, kot jih ima hortenzija ali banana. Poleg velikosti cveta ima vsekakor veliko vlogo pri izbiri cvetja tudi barva.

Oblike tovrstnih aranžmajev so bolj linijske, vsebina je bolj kompaktna. Pri izbiri je treba biti pozoren na trpežnost in obstojnost samega cvetličnega aranžmaja. Zato v cvetlične aranžmaje za grobove ne dajemo preveč različnega cvetja, temveč trpežne cvetove kombiniramo z različnimi iglavci.

Bolj kot sledenju barvnim trendom osebno stremim, da je izdelek všečen že na prvi pogled, da povzroča prijetne občutke, je barvno usklajen in v skladu z željami naročnika. Namreč barvni trendi in smernice se vsako leto spreminjajo, nimajo pa vsi želje ali možnosti, da bi temu sledili. Glede barvne kombinacije nikoli ne zgrešite z belo ali rdečo kombinacijo, to sta stalnici, ki že z manjšimi dodatki lahko zaživita v popolnoma drugi zgodbi.

Vrtnica je še vedno kraljica rož. Zaradi oblike cvetov, široke palete barv in izbranega vonja ostaja najbolj priljubljena roža. Recimo, da ima »mala rdeča vrtnica« enak pomen med rožami kot »mala črna obleka« med oblačili, torej večno klasiko. V prostor prinese brezčasno eleganco, v kombinaciji z različnim drugim cvetjem ali rastlinjem lahko sporoča različno, odvisno od namena in vrste dogodka.

Orhideja je že leta najbolj priljubljena lončnica v naših prostorih, predvsem zaradi svoje velike in zanimive oblike cveta, s svojo barvitostjo poživi in obogati vsak prostor. Niso zahtevne, lepo ter pogosto cvetijo in zato so tudi zelo zaželene, ne samo v domačem okolju, ampak tudi na delovnem mestu.

Ne gre brez oranžne in črne barve. Oranžna barva je tudi barva jeseni, zato lahko v tem obdobju v aranžma za noč čarovnic umestite vrtnice oranžne barve, jesensko listje, različne vejice z jesensko obarvanimi listi in jih kombinirate s sončnicami, lilijami, amarilisom, hortenzijo. Glede na to, da je tudi v Sloveniji vedno več privržencev tega prevzetega praznika, ne gre brez izrezane buče.

Vir: priloga Nika