Prav na pragu našega glavnega mesta Ljubljane se razprostira Ljubljansko barje. Na močvirni ravnici iz mozaika travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, kvišku silijo nizki grički - osamelci. Udeleženci ogleda bodo pozornost usmerili na posebnosti tovrstne pokrajine, ki se dotika mesta in ima za povrh ime, povezano s močvirjem.

Kompleksnost voda in tal

Vodenje po osrednjem delu Ljubljanskega barja se bo začelo ob 16. uri pri gostišču Kolišče v Lipah, kjer bo predstavljeno, kako je Barje nastalo in kateri dejavniki so privedli do tega, da je to območje danes kulturna krajina, obenem pa ena izmed najbolj spremenjenih slovenskih pokrajin v zadnjih dvesto letih. Pot bodo udeleženci nadaljevali ob reki Iški in na njej spoznavali kompleksnost voda in tal tega območja.