Ameriška televizija CNN navaja dva vira, ki trdita, da Savdska Arabija pripravlja poročilo, v katerem bo priznala, da je Hašokdži umrl med zaslišanjem, ki se ni dobro izteklo.

Po navedbah enega od virov poročilo še pripravljajo in bi se lahko še spremenilo. Po besedah drugega vira pa naj bi zapisali, da je bila operacija, v kateri je bil novinar ubit, izvedena brez dovoljenja in da bodo vpleteni odgovarjali za svoja dejanja.

Wall Street Journal medtem poroča, da savdijci razmišljajo o tem, da bi zapisali, da so Hašokdžija po pomoti ubili operativci med zaslišanjem.

Rijad naj bi tako s poročilom skušal zmanjšati svojo vpletenost v izginotje kritika savdskih oblasti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Turška policija ponoči končala preiskavo savdskega konzulata v Istanbulu

Preiskovalci turške policije in tožilci so ponoči zapustili savdski konzulat v Istanbulu, kjer so opravili preiskavo v zvezi z izginotjem savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. Turški preiskovalci so preiskavo, ki je trajala osem ur, izvedli skupaj s savdskimi kolegi.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so turški preiskovalci s seboj odnesli vzorce, med drugi tudi vzorce zemlje z vrta konzulata.

Rijad vztraja, da je Hašokdži, ki je 2. oktobra vstopil v prostore savdskega konzulata v Instanbulu, kjer je želel urediti dokumente za svojo skorajšnjo poroko, prostore konzulata tudi zapustil, turška policija pa vztraja, da se to ni zgodilo.

Turška policija je po trditvah turških vladnih virov prepričana, da je Hašokdžija ubila skupina 15 moških, ki so jih iz Rijada posebej s to nalogo poslali v Istanbul.