V javnem sektorju se bolj splača delati nižje izobraženim

Srednje- in visokostrokovni delavci so v javnem sektorju slabše plačani kot v zasebnem, višje pa so plače za preprostejša dela. Uravnilovka, ki je značilna za javni sektor, povzroča vse več težav pri pridobivanju in ohranjanju kakovostnega kadra, znižuje kakovost javnih storitev in povečuje korupcijska tveganja.