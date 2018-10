Tako kot preostalih 18 članic evrskega območja je morala močno zadolžena Italija zdaj predstaviti evropski komisiji svoj proračun za prihodnje leto. Ker je v njem predviden 2,4-odstotni primanjkljaj glede na BDP (dogovorjen je bil 0,8-odstoten), pa še ta bo zaradi nerealnih vladnih predpostavk o gospodarski rasti v resnici nad tremi odstotki, bi v Bruslju proračun lahko zavrnili, kar se v zgodovini evrskega območja še ni zgodilo. To bi najbrž vodilo do hude politične krize v EU.

Nekateri v Bruslju menijo, da bi se temu morda doslej najhujšemu konfliktu v evrskem območju (Italija je desetkrat močnejše gospodarstvo kot Grčija) lahko izognili preprosto tako, da bi finančnim trgom prepustili, da z visokimi obrestmi prisilijo vlado v Rimu h kapitulaciji. Že v zadnjih šestih mesecih so narasle z 1,5 na več kot 3,5 odstotka, kar za državo, ki ima 2300 milijard evrov dolga, ni malo. Vendar obstaja nevarnost destabilizacije italijanskega bančnega sistema, ki je povezan z evropskim. Skratka, lahko bi prišlo do nove hude evropske finančne krize.

Še finančni minister se ne strinja

Evropska komisija ne more popustiti Italiji, če hoče ohraniti kredibilnost pakta stabilnosti in rasti, po katerem lahko javni dolg v državi članici doseže največ 60 odstotkov, kadar to številko preseže, pa ga mora začeti zmanjševati, medtem ko vlada v Rimu zdaj počne nasprotno, čeprav je italijanski javni dolg 131 odstotkov BDP.

Finančni ministri evrskega območja so se na srečanju 1. oktobra strinjali, da ne bo popuščanja. Italijan Giovanni Tria je bil povsem osamljen. Pri čemer se niti sam ne strinja z gospodarsko politiko in proračunom svoje vlade, odstopil pa ni samo zato, ker ga je predsednik države Sergio Mattarella prosil, naj ostane, saj bi brez njega finančni trgi še manj zaupali Italiji in še bolj zvišali obresti.