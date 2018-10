Slovenska nogometna reprezentanca s tekmo s Ciprom začenja drugo polovico lige narodov. Novoustanovljeno tekmovanje, ki je nadomestilo za prijateljske tekme, je postalo nočna mora za slovenski nogomet. Reprezentanca je s slabimi predstavami nanizala tri poraze in namesto načrtovanega boja za prvo mesto ter uvrstitve v dodatne kvalifikacije za EP 2020 se začenja ogorčen boj za obstanek v ligi C. Izpad v najnižjo ligo D bi pomenil trd pristanek povsem na dnu evropskega nogometa.

Igralci ne razmišljajo o zamenjavi selektorja

Trije porazi so povsem načeli samozavest igralcev, zato jih večina po reprezentančni bazi na Brdu pri Kranju hodi s sklonjeno glavo. Eden redkih, ki so zavzeli položaj neustrašnega bojevnika, je Josip Iličić. Očitno postaja vodja slačilnice in na včerajšnjem druženju z mediji je deloval kot pravi kapetan. »Zavedamo se, kaj je dobro in kaj slabo. Prišlo je do menjave generacij, zato je vse skupaj še težje. Smo v zahtevnem položaju, najlažje bi bilo vse skupaj pustiti in oditi domov. Dvigniti si moramo samozavest, ki je ena najpomembnejših stvari v nogometu. Če nisi prepričan o svoji kakovosti, ni uspeha. Ker moramo proti Cipru zmagati, bo temu primerno tudi naše obnašanje. Verjamem v soigralce in celoten strokovni štab, da bomo osvojili tri točke,« je poudaril 30-letni Josip Iličić.

Odločno je stopil v bran selektorju Tomažu Kavčiču, saj bi v primeru novega neuspeha verjetno prišlo do njegove zamenjave. »O zamenjavi ne razmišljamo. Vsi ga podpiramo in moramo mu biti hvaležni, da smo sploh tukaj. Prevzemam vso odgovornost, enako bodo dejali soigralci. Mi smo tisti, ki na igrišču odločamo s svojimi potezami. Žal je vedno selektor tisti, ki nastrada. Proces je malo daljši, saj je prišla nova generacija, navade so drugačne, treba je popraviti miselnost,« je izpostavil ofenzivni vezist italijanske Atalante. Posebno je poudaril, da je dovolj dobro pripravljen, da zasede mesto v začetni enajsterici.

Očitna je razlika v kakovosti med Iličićem in preostalimi reprezentanti, zato bi morali na igrišču garati tudi zanj, da bi lahko z eno potezo odločil tekmo. Čeprav bi zaradi okrevanja po skoraj dva meseca dolgi bolezni lahko ostal v Bergamu, je prišel z namenom, da podpre soigralce. Prepričuje jih, da so dovolj kakovostni, a v kriznih trenutkih se je treba še bolj potruditi. Na vprašanje, kako bo gledal na igralce, ki jih tokrat ne bo na reprezentančnem zboru (Oblak), konec tedna pa bodo igrali za svoj klub, je odgovoril: »To je odločitev vsakega posameznika. Nikogar ne morem prisiliti, da igra za reprezentanco ali klub. V mojem klubu verjetno ne bodo veseli, če bom tukaj igral v slovenski majici. A sem se odločil, da pridem pomagat in se borit, saj želim igrati na velikem tekmovanju, sicer ne bi prihajal.«