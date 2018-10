Do podpisa precej ohlapnega sporazuma med poslancema narodnih manjšin in koalicijo v mandatu državnega zbora 2018–2022 je prišlo po več kot mesecu dni od imenovanja vlade, v njem pa se koalicija zavezuje, da bo bolj kot ne nadaljevala dosedanjo politiko države do italijanske in madžarske narodne manjšine.

Podpora italijanski in madžarski manjšini V sporazumu se koalicija zavezuje, da bo vse vladno gradivo, ki se bo nanašalo tudi na položaj narodnih manjšin, pred sprejemom uskladila s poslancema italijanske in madžarske narodne manjšine. V