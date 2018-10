Še posebej ljudem, ki so – kot jaz – doživeli napad panike ob branju ilustriranega poročila s krivuljami in grafi, ki ga je prejšnji teden obelodanil Medvladni panel za podnebne spremembe. Tudi ta dokument z naslovom Globalno segrevanje za 1,5 stopinje Celzija skuša opogumljati: na dolgih popisanih straneh s številkami in odstotki ponazarja, kako veliko bolje bi bilo svet v naslednjih desetletjih segreti samo za stopinjo in pol namesto za dve, kaj šele tri. Številke so tako nazorne, da jih razumem celo jaz, ki se s številkami sicer kar naprej prepiram. Še več. Razumem jih tako