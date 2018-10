Koper tokrat skromen

Ker so nogometaši Kopra v letošnji sezoni 3. slovenske nogometne lige v skupini zahod izredno suvereni in niso oddali še niti točke, je bilo pred njihovim gostovanjem v 9. krogu pri Jadranu HK pričakovati veliko število zadetkov. A na koncu ni bilo tako, saj so gostje slavili zmago z zanje skromnim izidom 1:0. Izid je še toliko bolj presenetljiv zaradi dejstva, ker si je Jadran pred 9. krogom delil zadnje mesto s Podgradom. Zmagovalca je v 14. minuti odločil Nediljko Kovačević. Gostje so sicer v nadaljevanju obračuna poskušali povišati vodstvo, v ta namen opravili tudi menjave v napadu, a na koncu trepetali za zmago do zadnjega piska glavnega sodnika.