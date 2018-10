Nadangel Mihael, ki že 250 let bdi nad Piranom, se je tako po končani obnovi in sobotnem slovesnem prihodu na Tartinijev trg vrnil na mesto, od koder vse od leta 1769 kaže smer vetra in napoveduje vreme.

Kot je po izvedeni akciji ocenil poveljnik helikopterja Miha Vencelj, je bila akcija zelo zahtevna in je predstavljala velik izziv, tako zaradi dejstva, da tovrstne operacije izvajajo zelo poredko, kot tudi zaradi specifike operacije. Pri helikopterskem reševanju v gorah je denimo pilotu zaradi bližine stene lažje držati pozicijo.

Sicer pa se je Vencelj zahvalil celotni ekipi, ki so jo poleg njega sestavljali še kopilot, tehnik letalec in na vrhu zvonika še pripadnika helikopterske reševalne skupine.