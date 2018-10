V sredo, 10. oktobra 2018, je bila v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču ob 50. obletnici ustanovitve TO organizirana velika proslava. Ton pomembnosti ji je med drugim dal tudi slavnostni govornik, predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. V vsebino govora se sicer ne bom spuščal. Obseg člankov v rubriki Pisma bralcev je omejen, zato se je v podrobnosti težko spuščati. V tej zvezi lahko omenim samo to, da so v društvu MORiS skupaj z njihovim predsednikom Tonetom Krkovičem na veliko nasprotovali temu, da bi bil slavnostni govornik predsednik RS. Pismo začudenja in nejevere, kot so se izrazili, so naslovili Uradu predsednika RS. Številka dopisa: D-22/2018 z dne 3. oktobra 2018. Pismo je vsebovalo tudi polno žaljivk na račun TO, vse do obdobja leta 1991. Razumljivo, da je podpisnik s takšnim dejanjem žalil vse bivše pripadnike TO in zdaj nas veterane, ki smo se s puško v roki bojevali za samostojno Slovenijo.

Da se vrnem na začetek naslova svojega članka. V bistvu me je sram, ko berem in poslušam novodobne zgodovinarje z visokimi akademskimi naslovi, ki hočejo spreminjati tok naše zgodovine do skrajnih meja zdravega razuma. Nikoli nam ni bilo lahko, v vsej svoji zgodovini ne, zdaj pa nas samo delite in po vrsti žalite, od partizanov in obdobja NOB do teritorialcev. Sprašujem se, in to večkrat, kdaj se boste lotili še Maistrovih borcev. Nobenih meja, časti nimate, še manj spoštovanja in sprašujem se, kdo stoji za vami.

Po vseh razpoložljivih podatkih, ki so nam na voljo, vemo, da je bila TO Slovenije ustanovljena 20. novembra 1968. Pika, amen. Kakršen koli sistem je že takrat veljal, se datuma ne da spreminjati. Leta 1975 sem prejel visoko priznanje, na katerem piše Teritorialna obramba Slovenije… Kaj je tukaj nejasnega? Namreč, iz pogovora posameznih »vidnih osamosvojiteljev« je bilo celo slišati, da je tista prava TO stara veliko manj, samo 27 let. To se pravi, da vse do leta 1991 ni bila »prava« TO. Je bila zlagana? Po njihovem sodeč smo vse tiste številne sobote in nedelje, da ni bilo podjetjem narejene prevelike škode zaradi naše odsotnosti, teritorialci na različnih usposabljanjih delali samo za dobrobit kontinuitete komunistične TO SRS? Trditve, ki niso verodostojne.

Ko smo dobili pozive ob vojaškem napadu na Slovenijo, nas ni nihče, pa res nihče spraševal, ali smo pripadniki nekdanje socialistične TO, podaljšek partije, poznamo Milana Kučana, ali smo prišli z Marsa… Vzeli smo puške v roke v velikem upanju, da bomo v samostojni Sloveniji živeli v izobilju, kjer bo dostojanstvo malega človeka na prvem mestu. Upanje je že davno razvodenelo in umrlo, saj so razočaranja tako velika in nepopravljiva, da nas nobeno sodišče več ne preseneti s svojimi odločitvami o oprostitvi vseh mogočih kraj in zastaranja iz vsega osamosvojitvenega obdobja.

Priznam, da sem po takšnih trditvah posameznih razlagalcev novih zgodovinskih dejstev nekoliko zbegan in v dvomih. Po njihovem se po letu 1991 piše vse na novo. Zanimivo, ni kaj. Prešli smo iz enega sistema v drugega. Jaz pa jih javno sprašujem in prosim – da razvozlam svoj veliki dvom, ker si resnično želim biti na jasnem –, da mi odgovorijo na naslednje vprašanje. Rojen sem 19. oktobra 1952. Vi boste zagotovo vedeli in mi odgovorili, ali sem zdaj star 66 let ali po vaše samo 27.

Srečko Križanec, Štore