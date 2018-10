Nasprotniki v njem vidijo sovražnika in glavnega krivca za vse zaradi svojih prozornih potreb. Vsa leta ga blatijo, ponižujejo, mu pripisujejo nadnaravne sposobnosti vplivanja na dogajanje v državi, lažejo, spreobračajo njegove besede… Proizvajajo paranojo in jo širijo med ljudi. Kar uspešno.

Saj veste, Milan Kučan je pred 24 leti na srečanju v Novi Gorici pred poslancem Pahorjem zaskrbljeno »opozoril na nevarno politično miselnost, ki temelji na načelu 'kdor ni z nami, je proti nam'« in ki v ljudeh vidi sovražnike, za premagovanje katerih naj bi bila dovoljena vsa sredstva. Tudi tista, ki z demokracijo nimajo nobene zveze. »To je najprej diskvalifikacija in potem likvidacija, če je potrebno, tudi fizična.« Janša in njegovi so te misli obrnili in jih v njihovi sprevrženi obliki že ves čas ponavljajo. Vrli predsednik Pahor pa to laž dopušča in molči.

Te dni se je »zgodba« ponovila. Na Ilovi gori je v soboto (13. oktobra) ob 75. obletnici bojev Cankarjeve in Ljubljanske brigade z nemškim okupatorjem potekala prireditev ZZB za vrednote NOB. Milan Kučan je v svojem govoru opozoril: »Potrebno je končati sprenevedavo pristajanje na očitne primere sovražnega govora, rasizma in nestrpnosti z izgovorom, češ da bi ukrepanje pomenilo nedopusten poseg v svobodo govora in vračanje v nekdanje čase. Nasprotno. Prav zaradi obrambe svobode govora vseh nas je treba ukrepati, saj nič te svobode ne spodjeda bolj kot prav sovražni govor, ki posamezniku ali različnim skupinam ljudi odreka svobodo in dostojanstvo.«

In v Janševi Demokraciji lahko že takoj preberemo naslov »Z Ilove gore prišel srhljiv Kučanov ukaz Šarčevi vladi in tožilcem, češ da je 'potrebno končati' z drugače mislečimi«. Vsebino so podprli s tvitom Boštjana M. Zupančiča: »Pazite, to je vojna napoved, navodilo tožilcem in sodiščem. Kučana je nekdo informiral, verjetno Bavcon: 'ogrožanje javnega reda in miru' je potrebni pogoj po 297. čl. KZ. Zdaj bodo to poskušali pravno montirati, kot pri dr. Strehovcu. Kučan ima svoje ljudi tudi v Strasbourgu…«

Sprašujem se: kako široko se je že razraslo sovraštvo? Kako se lahko zaščitimo pred vso to paranojo? Je »država« že neozdravljivo bolna?

Polona Jamnik, Bled