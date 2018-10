Koprski policisti so sicer prijeli 18 Pakistancev, 14 Irancev, 14 Afganistancev, sedem Albancev, štiri Alžirce in enega Mjanmarca. Po zaključenih postopkih bodo 50 tujcev vrnili, osem pa jih je zaprosilo za mednarodno zaščito, so še pojasnili na koprski policijski upravi.

Policisti novomeške policijske uprave pa so 33 tujcev izsledili in prijeli na območju krajev Žuniči, Zilje, Dobova, Preloka, Damelj, Vranoviči, Velika Lahinja, Ponikve in Velika Loka. Osem, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, so odpeljal v azilni dom, ostale pa so so izročili hrvaškim varnostnim organom, so zapisali na PU Novo mesto.