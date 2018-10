Prvih šest mest v razvrstitvi ni bilo vprašljivih, zasedle so jih Poljska, Brazilija, ZDA, Srbija, Italija in Rusija, se je pa zato precej spremenil vrstni red na preostalih mestih. Prej sedma Belgija in osma Kanada sta glede na novo razvrstitev zasedli deseto oziroma deveto mesto, Francija se je z devetega povzpela na sedmo, Nizozemska z devetega na osmo. Iz najboljše dvanajsterice je izpadel Iran, vanjo se je uvrstila Bolgarija, Slovenija pa je z devetega zdrsnila na 12. mesto.

Neposredno po objavi nove razvrstitve je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) od FIVB zahtevala pojasnilo (enako je storila tudi belgijska zveza) in ga po skoraj dveh tednih le dobila.

Po navedbah Nade Sabella z oddelka za stike z javnostmi pri FIVB je pri sestavi prvotne lestvice, ki je bila več dni objavljena na uradni spletni strani FIVB, www.fivb.org, prišlo do sistemske napake, zaradi katere je bil uporabljen napačen kriterij razvrščanja reprezentanc. FIVB pri tem še poudarja, da je nova razvrstitev sestavljena na podlagi novih kriterijev, ki so bili sprejeti pred letošnjim prvenstvom. Glede na omenjene kriterije so reprezentance razvrščene glede na število zmag, število osvojenih točk, kvoto dobljenih in izgubljenih nizov, kvoto dobljenih in izgubljenih točk na vseh tekmah in glede na rezultat medsebojne tekme.

Kočna razvrstitev na svetovnem prvenstvu bo imela sicer velik vpliv na novo lestvico FIVB in posledično na izhodišče v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020. Slovenija na lestvici FIVB trenutno sicer zaseda 23. mesto, a bo uvrstitev na novi lestvici občutno boljša.