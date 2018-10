Kot je na pogovornem večeru dejal Boscarol, se bo to zgodilo ob načrtih glede vključitve kapitalskih dobičkov v dohodninsko osnovo, ki je zapisana v koalicijskem sporazumu manjšinske vlade, in zaradi groženj podjetnikom z nacionalizacijo, ki jih je izrekel poslanec Levice Miha Kordiš.

»S prihodnjim tednom bomo v Gorico že preselili proizvodnjo večine modelov letal in prezaposlili 40 delavcev iz Ajdovščine, do konca leta pa bo tam že več kot 50 zaposlenih. Zaenkrat selimo samo proizvodnjo. Glede morebitne selitve razvoja v tem trenutku ne bi rad dajal komentarjev. Ne nameravam pa čakati, da me nacionalizirajo,« je za STA povedal Boscarol.

Glede na to, da teh groženj ni obsodil nobeden od visokih politikov, Boscarol razume grožnje kot usklajeno politično akcijo, ki se bo prej sli slej zgodila.