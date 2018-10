»Obiskalo me je dekle in zahtevalo vzorec krvi in urina. Mislil sem, da je s tem konec, vsaj začasno. Nisem več aktiven atlet, nogometaš šele želim postati, nimam še profesionalne pogodbe. Zakaj bi torej moral prestati dopinški test,« je spraševal preiskovalko, ki mu je odvrnila, da so ji nadrejeni rekli, da je elitni športnik, zato ga mora testirati.

Jamajški supervezdnik, osemkratni olimpijski prvak, svoje nogometno znanje preizkuša pri avstralski ekipi Central Coast Mariners, na prijateljski tekmi prejšnji petek je celo dosegel dva gola, zato upa, da bo z njo podpisal profesionalno pogodbo.