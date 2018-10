Kritiki so v ustavi zapisano prepoved, na podlagi katere lahko policija z ulic odstrani brezdomce in podre njihova zasilna bivališča, označili za krutega, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V skladu z novimi pravili ljudem, ki jih bodo »ujeli« kot brezdomce in ki bodo zavrnili selitev v zatočišča, grozi program prisilnega dela ali zapor. Odvzeli jim bodo lahko tudi premoženje, je prejšnji teden poročal britanski Guardian.

Vlada v Budimpešti pa je medtem poudarila, da je prepoved v prid celotni družbi. Kot je minuli četrtek povedal državni sekretar za socialne zadeve Attila Fulop, je cilj prepovedi »zagotoviti, da brezdomcev ponoči ne bo na ulicah in da bodo lahko državljani neovirano uporabljali javni prostor«.