Plaz pričevanj je sprožila poslanka opozicijske stranke Most neodvisnih list, ki je prejšnji teden v saboru opisala svoj primer čiščenja maternice brez anestezije.

Poslanka Mosta Ivana Ninčević Lesandrić je med četrtkovo razpravo o interpelaciji ministra za zdravstvo Milana Kujundžića povedala, da je v splitski bolnišnici končala zaradi spontanega splava. Kot je dejala, so ji pri posegu zvezali roke in noge, čiščenje maternice pa so opravili brez anestezije.

Predstavniki društva Roda so povedali, da so po pričevanju poslanke v nekaj dneh zbrali več kot 400 pretresljivih zgodb žensk, ki so pred, med in po porodu doživele podobne travme, kot jih je v bolnišnici prestala Ninčević Lesandrićeva.

Kot je danes povedala članica društva Daniela Drandić, so z zbranimi pričevanji zanikali trditve ministra Kujundžića in splitskega klinično-bolnišničnega centra, da v hrvaških bolnišnicah ne opravljajo ginekoloških posegov, kot ga je opisala poslanka.