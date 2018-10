Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) se je namreč s pozivom k zbiranju sredstev za 13-letna brata pridružil dobrodelni akciji, ki so jo letos poleti za dvojčka organizirali na Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je na delovnem mestu čistilke zaposlena njuna mama, tudi članica Sviza.

Sindikatu je uspelo na računu njegovega Lizinega zdravstvenega sklada s pomočjo sindikatov zavodov in številnih posameznikov zbrati 16.059 evrov, ki so jih minuli petek za zdravstveno pomoč dvojčkoma nakazali ZPM Ljubljana Moste-Polje. Kot so zapisali, so s tem svoji članici nekoliko olajšali življenje, ki je osredotočeno na nenehno blaženje in zdravljenje težkih zdravstvenih težav obeh otrok.

Prek Lizinega zdravstvenega sklada je sicer sindikat svojim članom ter njihovim družinskim članom, ki imajo zdravstvene težave, v letu 2017 in prvih mesecih tega leta zagotovil 29.159 evrov, so še zapisali.

V Svizu so ob tem spomnili, da so s pomočjo članstva aprila letos zbrali 15.000 evrov, s katerimi so članici in njeni družini omogočili, da je obdržala hišo, ki se je v okviru stečajne mase znašla na dražbi. V letu 2017 in v prvi polovici letošnjega leta pa je glavni odbor Sviza za solidarnostne in finančne pomoči članom v stiski razdelil 115.000 evrov.