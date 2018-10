»Na Bavarskem so zmagale spremembe in Evropska unija je izgubila,« je Salvini tvitnil v nedeljo zvečer. Po njegovem gre za zgodovinski poraz krščanskih demokratov, »medtem ko so prijatelji v gibanju Afd prvič prišli v deželni parlament«.

Desničarska Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je tokrat prvič nastopila na bavarskih deželnih volitvah, je po neuradnih končnih izidih prejela 10,2 odstotka glasov. Stranka se je tako uvrstila že v 15. deželni parlament od skupno 16 nemških dežel. Prisotni niso le še v Hessnu.

»Na svidenje Merkel, Schulz in Juncker,« je dodal Salvini in s tem poslal sporočilo nemški kanclerki Merklovi, predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schulzu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, poroča dpa.

Rezultati po vseh preštetih glasovih na nedeljskih deželnih volitvah na Bavarskem so potrdili, da je CSU prvič po letu 1966 izgubila absolutno večino v parlamentu.