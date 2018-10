Novico so prek twitterja objavili medtem ko par, ki je v zakonski jarem skočil maja, začenja svojo prvo skupno turnejo. Danes sta pripotovala v Avstralijo, pot pa ju bo vodila še na Fidži, Tongo in Novo Zelandijo.

V Kensingtonski palači so še dodali, da princ Harry in Meghan »cenita vso podporo, ki sta jo bila vse od svoje majske poroke deležna od ljudi z vsega sveta, in da sta presrečna, da lahko to veselo novico delita z javnostjo«, navaja britanski BBC.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk